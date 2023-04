È l’imprenditore Igor Ravera il 42enne morto in mountain bike: aveva fondato “Il Borgo Genovese”

Masone. È l’imprenditore Igor Ravera il 42enne morto in un tragico incidente alla vigilia di Pasqua durante un’escursione in mountain bike in località Pian del Moro, nei dintorni di Masone.

Originario di Rossiglione lavorava a Campo Ligure, dove nel 2013 aveva fondato Il Borgo Genovese, società attiva nella produzione di focaccia croccante. Tuttora era amministratore unico dell’azienda, che aveva un laboratorio in via Valle Calda in cui lavoravano una quindicina di dipendenti.

Igor Ravera lascia una moglie e una figlia, Sofia. Tra le sue passioni, oltre alla mountain bike, anche il calcio che aveva praticato a livello dilettantistico nella Rossiglionese, squadra in cui aveva ricoperto per anni il ruolo di attaccante e anche di capitano, e nel Campoligure.

“Era un ragazzo straordinario e grintoso – lo ricorda Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione – aveva creato una realtà artigianale dal nulla che aveva ampliato la produzione costruendo una bella realtà e intercettando altri partner. Quando è arrivata la notizia eravamo al campo per il memorial Pitzalis, lì c’erano i suoi compagni di squadra della Rossiglionese, era un attaccante valido e abile. Era alunno di mia madre, lo ricorda come un bambino vivace, sveglio e determinato. Si fermava sempre a fare due parole con la sua vecchia maestra. Tutta la Valle Stura è sotto choc, è un grande dolore per tutti noi”.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio. A dare l’allarme, poco dopo le 16.00, un altro biker che si trovava nella zona. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori si sarebbe schiantato contro un albero, riportando numerosi traumi: fatale per lui una compressione toracica che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli operatori a bordo dell’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco che si sono calati col verricello e hanno tentato di rianimarlo, ma l’uomo era già in arresto cardiaco. Sul posto sono giunti poi i tecnici del soccorso alpino e i militi della Croce Rossa di Masone, ma non c’era più nulla da fare. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.