Sabato i funerali di Igor Ravera, il 42enne morto per un incidente in mountain bike

Rossiglione. Rosario venerdì sera alle 20.30 e funerale sabato alle 10.30 nella parrocchia di Rossiglione inferiore. Questi gli appuntamenti per dare l’ultimo saluto all’imprenditore Igor Ravera, il 42enne morto in un tragico incidente alla vigilia di Pasqua durante un’escursione in mountain bike in località Pian del Moro, nei dintorni di Masone.

Originario di Rossiglione lavorava a Campo Ligure, dove nel 2013 aveva fondato Il Borgo Genovese, società attiva nella produzione di focaccia croccante. Tuttora era amministratore unico dell’azienda, che aveva un laboratorio in via Valle Calda in cui lavoravano una quindicina di dipendenti.

Igor Ravera lascia una moglie e una figlia, Sofia. Tra le sue passioni, oltre alla mountain bike, anche il calcio che aveva praticato a livello dilettantistico nella Rossiglionese, squadra in cui aveva ricoperto per anni il ruolo di attaccante e anche di capitano, e nel Campoligure.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato scorso. A dare l’allarme, poco dopo le 16, un altro biker che si trovava nella zona. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori si sarebbe schiantato contro un albero, riportando numerosi traumi: fatale per lui una compressione toracica che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo.