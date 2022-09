Genova. A seguito dei campionamenti eseguiti da Arpal, che hanno dato esito positivo, è stato revocato il divieto di balneazione, istituito l’8 settembre scorso, sulla spiaggia di Multedo.

Il divieto era relativo alla porzione che va dall’argine sinistro Varenna a rio Rostan.

Sempre in seguito ai campionamenti Arpal, divieto di balneazione ancora in vigore a Priaruggia, dal tratto terminale di via Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.