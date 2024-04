The Speech, il 4 maggio al Teatro della Tosse Alessandro Bianchi dà vita a un comizio esilarante

Genova. Alessandro Bianchi è un ottimo attore oltre che comico. Diplomato alla scuola del teatro Stabile si è affermato prima con i Cavalli Marci, poi in trasmissioni tv come Ciro il figlio di Target, Quelli che il calcio, Matricole&Meteore, Bulldozer, Scorie, Neurovisione e Colorado sino al Gialappa’s Show di oggi.

In teatro ha portato per l’Italia spettacoli comici one man show come Basilicanova Power, Faccia di Cane e altre bestie e Alessandro Bianchi Live.

Sabato 4 maggio arriva al Teatro della Tosse con The Speech – Il discorso. La storia del comizio più sbagliato di sempre (ore 20.30, biglietto 18 euro).

Scritto da Alessandro Bianchi e Paolo Serra, che ne cura anche la regia, lo spettacolo porta in scena tutto il ritmo e l’abilità di trasformismo di Bianchi.

Lesc Dubrov, l’inesistente presidente della Commissione lavoro ed etica dell’Unione Europea, grigio burocrate dell’Est Europa (già noto per le sue incursioni televisive nei programmi Colorado Café e Only Fun), vuole tenere un discorso in italiano e si affida a un traduttore che gli consegna un testo completamente diverso. Achille, sottopagato e rancoroso, sabota il discorso e invita il pubblico a partecipare all’esperienza liberatoria che costringerà Lesc, in un percorso crudelmente comico, a cantare, ballare e sostenere nel modo più convincente possibile l’evento pubblico che ricorderà come il più imbarazzante della sua vita.

Un crescendo di situazioni surreali e umilianti, un’esperienza inedita da cui lo spettatore uscirà trasformato da vittima del potere a carnefice dei potenti. Un’ora e un quarto di divertimento puro e ritmo che non scade mai.