Aeroporto di Genova, inversione di tendenza ad aprile: passeggeri crescono del 12% rispetto al 2023

Genova. Il mese di aprile si chiude in decisa crescita per l’Aeroporto di Genova. I passeggeri sfiorano le 125 mila unità con un incremento del 12% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il cambiamento di tendenza, che la Società aveva già comunicato a partire dalla Summer 2024, è confermato anche dai dati di Assaeroporti relativi a Marzo 2024, pubblicati oggi, che mostrano un meno 4% nel numero di passeggeri ma in deciso miglioramento rispetto ai primi mesi dell’anno.

Si conferma, pertanto, la previsione di un 2024 in crescita rispetto all’anno precedente. A trainare la ripresa è soprattutto la componente internazionale, che segna un incremento del 17% (contro il +10% dei passeggeri dei voli nazionali).

LE NOVITA’ 2024

Nel 2024 sono 18 le rotte servite. Tra le novità della Summer 2024 il nuovo collegamento SAS per Copenaghen e il raddoppio da parte di KLM e Lufthansa che, a partire dallo scorso 31 marzo, hanno introdotto una seconda frequenza giornaliera con sosta notturna (nightstop) e partenza la mattina presto, rispettivamente per Amsterdam e Monaco.

NAZIONALI

Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia (con Volotea e Alitalia), Palermo e Roma.

INTERNAZIONALI

Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Copenaghen, Manchester, Monaco, Parigi Orly e Tirana.