Cadavere trovato sui binari tra Arquata e Tortona: treni per Milano fermi

Genova. Il cadavere di una persona è stato rinvenuto questa mattina sulla linea ferroviaria tra Arquata Scrivia e Tortona.

Da poco prima delle 11, quindi, sulla linea ferroviaria Milano-Genova la circolazione dei treni è stata sospesa per permettere tutti gli accertamenti del caso. Al momento sono coinvolti solo tre collegamenti intercity e non ci treni regionali previsti in circolazione in questa fascia oraria.

Ancora non note le generalità della persona trovata sui binari e tantomeno la dinamica che ha portato alla sua morte.