Carige: Opa Bper approvata dalla Consob, ecco le date dell’operazione

Genova. Bper Banca spa comunica che Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Carige, dedotte le n. 604.154.459 azioni ordinarie detenute dall’offerente, rappresentative del 79,418% del capitale sociale di Carige, e le n.219 azioni proprie oltre a n. 44 vecchie azioni ordinarie del valore nominale unitario di lire 10 mila, pari allo 0,00003% circa del capitale sociale dell’emittente, e all’offerta pubblica di acquisto volontaria, congiuntamente all’offerta obbligatoria, sulle n. 20 azioni di risparmio di Carige.

Il periodo di adesione alle offerte, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 11 luglio 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 29 luglio 2022.

Il corrispettivo dell’offerta obbligatoria, pari a 0,80 euro per ciascuna azione ordinaria portata in adesione all’offerta obbligatoria e il corrispettivo dell’offerta volontaria, pari a 25.000 euro per ciascuna azione di risparmio portata in adesione all’offerta volontaria, verranno corrisposti agli aderenti alle offerte in data 5 agosto 2022.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, e, dunque, per le sedute dell’8, 9, 10, 11 e 12 agosto 2022.

In caso di riapertura dei termini, il pagamento dei corrispettivi relativamente alle azioni che hanno formato oggetto di adesione alle offerte durante il periodo di riapertura dei termini avverrà il 19 agosto 2022.

Il documento di offerta contenente la descrizione delle offerte nonché delle modalità di adesione alla stessa sarà pubblicato nei termini di legge applicabili sul sito internet di Bper, nonché sul sito internet del global information agent. Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del documento di offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato.