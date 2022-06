Comunali, Dello Strologo al voto con tutta la famiglia non ritira le schede del referendum

Genova. Si è presentato alle 10.30 al seggio della scuola Govi di via Cavallotti, nel quartiere di Albaro, il candidato sindaco progressista Ariel Dello Strologo. Con lui, dopo aver fatto colazione a Boccadasse, è andata a votare l’intera famiglia: la moglie Chiara Bricarelli e i tre figli (un ragazzo e due ragazze), tutti maggiorenni e quindi elettori.

Una volta raggiunta la sezione 407, dopo essere rimasto un quarto d’ora in coda fuori dalla stanza, Dello Strologo ha ritirato solo le schede per il Comune e per il Municipio, rifiutando esplicitamente le cinque per i referendum abrogativi sulla giustizia.

Prima del voto, simpatico siparietto nel cortile della scuola: Dello Strologo ha incontrato, baciato e abbracciato Anna Palmieri, candidata presidente del Municipio Medio Levante per il centrodestra. I due, come rivelato dalla stessa Palmieri in un’intervista a Genova24, facevano parte della stessa compagnia di amici durante la gioventù trascorsa ad Albaro, quartiere dove tuttora risiedono.

La giornata per Ariel Dello Strologo trascorrerà all’insegna degli affetti familiari: il pranzo sarà a casa della madre insieme ai membri dello staff, per ringraziarli del lavoro svolto in questi mesi di campagna elettorale. Nel tardo pomeriggio sarà al point di via Cairoli prima di visitare la mostra “Genova Sessanta” a Palazzo Reale con la moglie. Anche nel suo caso, come farà il sindaco Bucci, nessun commento sugli exit poll: per le dichiarazioni aspetterà l’esito dello spoglio.