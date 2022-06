Elezioni, Rixi: “A Genova irregolarità ai seggi sul referendum, intervenga Lamorgese”

Genova “A Genova si sono tenute procedure anomale nella consegna delle schede. Risulta che in molti seggi sia stato chiesto agli elettori esplicitamente se volevano ritirare o no tutte le schede”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria.

“Il voto è libero e segreto. Deve essere l’elettore, di sua spontanea volontà, a chiedere che non gli vengano consegnate. Non può farlo un componente del seggio altrimenti si palesa l’intenzione di voto dell’elettore”, sostiene Rixi.

Il segretario della Lega afferma che il fatto è “reso ancor più evidente visto che il Pd ha dato chiara indicazione di non ritirare le schede”.

“Qualcuno a sinistra avrebbe bisogno di lezioni di democrazia: predicano antifascismo militante poi si comportano come i peggiori squadristi del ventennio. Abbiamo chiesto a tutti i rappresentanti di lista di segnalare anomalie e farle mettere a verbale. Il ministro Lamorgese dovrebbe intervenire subito”, conclude Rixi.