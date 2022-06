Aree interne, Piana (Lega): “Inseriti 11 Comuni della Val Fontanabuona e 9 della Valle Scrivia”

Genova. “Regione Liguria, con approvazione della delibera di giunta sottoscritta dal nostro assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, in accordo con Anci Liguria, nell’ambito della ‘Strategia nazionale Aree interne’ ha candidato quattro nuove Aree interne per la programmazione 2021-2027. Si tratta di uno strumento che consente una combinazione di azioni tali da poter garantire lo sviluppo locale e il rafforzamento di servizi essenziali ai residenti (sanità, trasporti, istruzione, etc.)”.

“Alle Aree interne delle Valli dell’Antola e del Tigullio, del Beigua-Sol, della Valle Arroscia e della Val di Vara, rientranti già nella programmazione 2014-2020, previa approvazione del Comitato nazionale Aree interne, andranno ad aggiungersi due aree della Città Metropolitana di Genova. Quella della Val Fontanabuona, composta da 11 Comuni (Avegno, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Tribogna, Uscio) e quella della Valle Scrivia, composta da 9 Comuni (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia)”.

“Voglio quindi ringraziare l’assessore Andrea Benveduti e il vicepresidente Alessandro Piana per il proficuo lavoro e l’attenzione al nostro territorio, insieme al coordinatore dei piccoli Comuni di Anci e sindaco di isola del Cantone Natale Gatto. Esprimo soddisfazione in quanto questo strumento sarà un grande incentivo per lo sviluppo del nostro entroterra”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana.