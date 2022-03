Tunnel delle Ferriere, ritardi nei lavori: la riapertura slitta di due settimane - Genova 24

Genova. Il tunnel delle Ferriere, importante collegamento tra la val Bisagno e la val Fontanabuona, non riaprirà, come previsto, il 2 aprile. La riapertura slitterà infatti di quasi due settimane, per motivi tecnici legati a un’infiltrazione d’acqua. Secondo le previsioni, il traforo sarà di nuovo percorribile a partire dal 14 aprile, appena prima di Pasqua. Dopodiché verrà predisposto un senso unico alternato.

La galleria Taviani, o tunnel delle Ferriere, è stata chiusa per lavori di manutenzione lunedì 21 febbraio, e avrebbe dovuto riaprire dopo 40 giorni. Ma così non sarà.

In alternativa quindi, in queste settimane, per collegare le due valli si è percorsa la provinciale che passa da Boasi, più stretta e più lunga, che pesa almeno 30 minuti sulle tempistiche di viaggio. Inoltre, per far fronte a questo cambio di programmi, il servizio di trasporto pubblico che attraversa le vallate è stato rimodulato, in attesa della seconda fase dei lavori che garantirà almeno un passaggio a senso unico alternato.

La chiusura del tunnel delle Ferriere ha causato, come si immaginava e come effettivamente è stato, grandi disagi non solo per i passeggeri che ogni giorno si spostano dalla Fontanabuona alla val Bisagno, per lavoro o studio, ma ha anche creato ripercussioni negative sul tessuto economico, già di per sé precario, del territorio dell’entroterra ligure.

“Non va per niente bene – esordisce così Antonio Bacigalupo consigliere Ascom Confcommercio di Chiavari e rappresentante Ascom Confcommercio per la vallata e titolare di un negozio storico di abbigliamento – la chiusura della galleria comporta un disagio notevole. Un handicap enorme“.

E continua: “Siamo commercialmente isolati. Prima per raggiungere il centro di Genova, partendo da Gattorna, ci volevano 30 minuti. Oggi, con i lavori al traforo, almeno il doppio. Si conta almeno un’ora di viaggio e 20 km in più. Al disagio del traffico inoltre si aggiunge anche quello del costo del carburante, da qualche giorno salito ormai alle stelle. Oggi Gattorna è ferma, non c’è auto che si muova”.

E conclude: “Questa chiusura comporta problemi enormi per chi dalla Fontanabuona si deve spostare e un disincentivo altrettanto grande per chi in Fontanabuona veniva solitamente a fare shopping“.