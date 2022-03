Tunnel delle Ferriere, Confesercenti: "Andavano chiusi tutti i cantieri sull'A12" - Genova 24

Genova. Il tunnel delle Ferriere, importante collegamento tra la val Bisagno e la val Fontanabuona, non riaprirà, come previsto, il 2 aprile.

Come ha spiegato Città Metropolitana in una nota diffusa, la riapertura slitterà di quasi due settimane, per motivi tecnici legati a un’infiltrazione d’acqua alla base dell’arco rovescio. Secondo le previsioni, il traforo sarà di nuovo percorribile a partire dal 14 aprile, appena prima di Pasqua.

Si tratta di una notizia che di certo non ha lasciato indifferenti né i passeggeri, lavoratori e studenti, che ogni giorno si spostano dalla val Fontanabuona a Genova, né tantomeno le associazioni di categoria.

Infatti, Enrico Castagnone, coordinatore di Confesercenti Tigullio, commenta: “Chiamiamolo il tunnel di Pandora: ora che si è verificato puntualmente lo scenario che avevamo paventato a inizio anno, infatti, i nodi iniziano a venire al pettine”. castagnone mette dunque in luce che la chiusura del tunnel ha creato e crea pesanti disagi in termini di viabilità, con ricadute a danno dei privati cittadini e delle imprese.

E continua: “Già nella riunione tenutasi a gennaio al Palazzo della Borsa di Genova, presenti Anas, Camera di Commercio, sindaci, assessori e associazioni di categoria, Confesercenti aveva chiesto la chiusura di tutti i cantieri autostradali tra Chiavari e Genova per il tempo necessario a completare i lavori, di modo che sulla Statale 77 non andasse a gravare anche parte del traffico dell’A12. Inoltre, di fronte al rischio che i lavori si protraessero, a singhiozzo, per più di due anni, ci eravamo detti favorevoli all’ipotesi di una chiusura totale della galleria anche per quattro mesi se questo, stando a quanto sostenuto dall’Anas, avrebbe permesso di completare il cantiere quantomeno entro l’estate 2023”.

E infine conclude: “Così non è stato, si è invece preferito optare per una chiusura della galleria di soli due mesi che non poteva essere risolutiva e, adesso, anche la riapertura su una sola corsia a senso unico alternato viene rinviata di 12 giorni, da sabato 2 a giovedì 14 aprile. E tutto questo mentre anche l’autostrada continua ad essere congestionata dai continui lavori in corso, con la prospettiva di andare incontro all’ennesima estate di paralisi del traffico. Quanto ai ristori, resta da capire di quale forma di risarcimento si stia parlando, a benificio di quali attività e quale sarà il soggetto ad erogarli”.