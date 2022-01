Tunnel delle Ferriere chiuso per 40 giorni e poi 18 mesi di senso unico alternato: a febbraio al via il cantiere - Genova 24

Genova. Oltre un anno e mezzo di disagi si preannunciano per la viabilità della Fontanabuona e della alta Val Bisagno con i cantieri del tunnel delle Ferriere oramai imminenti: confermata la chiusura totale del traffico per 40 giorni, e poi 18 mesi di senso unico alternato.

Questo quindi l’assetto definitivo emerso dalla riunione tra Città Metropolitana ed Anas per permettere di eseguire i lavori di manutenzione urgente della galleria le due vallate e che viene percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli: in ballo in fatto ci sarebbe la tenuta del fondo stradale a rischio sprofondamento. I lavori partiranno il 21 febbraio, e costeranno circa 23 milioni di euro.

La chiusura totale sarà subito ad inizio cantiere, cioè tra un mese: fino a quasi fine marzo, quindi, il passaggio più breve tra le due vallate sarà la provinciale 70 di Boasi, che allunga di circa mezz’ora la percorrenza e che potrebbe avere delle limitazioni per i mezzi di grandi dimensioni. Durante la fase successiva, che durerà 18 mesi, il traffico sarà regolato a senso unico alternato con temporizzazioni variabili a seconda dei flussi viaria, stabiliti sugli orari di trasporto scolastico e lavorativo.

“Si stanno creando linee alternative che utilizzano la provinciale di Boasi – spiega il consigliere metropolitano Claudio Garbarino – ma non solo: la strada Lumarzo-Pannesi-Recco e l’autostrada A12”.