Tunnel Ferriere, al via i lavori: 40 giorni di disagi per lavoratori e studenti delle vallate - Genova 24

Genova. L’obbiettivo completare i lavori nel più breve tempo possibile – 40 giorni, si spera qualcuno in meno – ma per la messa in sicurezza definitiva della galleria Taviani, al termine della prima fase di chiusura totale, si proseguirà fino all’estate 2023 con la chiusura notturna (dalle 20 alle 6) e con un senso unico alternato durante le ore del giorno. Sarà una lunga storia.

Hanno preso il via all’alba, ufficialmente, i lavori al tunnel delle Ferriere, lungo statale 225 della Val Fontanabuona. Non certo solo un collegamento tra la Val Bisagno e la Val Fontanabuona ma spesso un’àncora di salvezza dalle code sulla A12 e un modo per bypassarle sul percorso levante – capoluogo ligure.

Secondo il piano di Anas, si partirà con le opere sul piano stradale. Nei giorni scorsi invece si è preparata la viabilità alternativa: dalle asfaltature della strada provinciale 77 di Boasi, alternativa naturale al tunnel, al termine dei lavori sul ponte di Traso con l’eliminazione del semaforo che regolava un senso unico alternato: sul ponte, però, resterà un limite di carico a 19 tonnellate.

Allo stesso modo non sarà possibile, per i mezzi pesanti, l’utilizzo della SP 82, ed a tale proposito si sta rafforzando la segnaletica di preavviso, sia lato Ferriere sia lato Bargagli.

Il timore per gli abitanti della Val Fontanabuona è di finire isolati più di quando già il territorio non sia: Moconesi, Ognio, Cicagna, Gattorna ma anche la più lontana Val D’Aveto, hanno la giustificata paura che i genovesi possano essere dissuasi da raggiungere i distretti dell’arredamento o semplicemente le abitazioni di villeggiatura attraverso un percorso di almeno mezzora più lungo.

Ma a vivere i disagi saranno quotidianamente studenti e lavoratori, sia quelli che si spostano con i mezzi privati, sia chi viaggia sui mezzi pubblici: le corriere della linea Amt 715 faranno capolinea a Prato e non più a Brignole con orari anticipati e con la necessità di cambiare quindi più mezzi per raggiungere il centro città.

I Comuni della vallata hanno anche evidenziato il problema delle chiusure notturne della A12 in concomitanza con l’impossibilità di utilizzare il tunnel delle Ferriere: raggiungere la Fontanabuona sarebbe complicato anche per eventuali soccorsi.

Nel frattempo cancellata la prima chiusura notturna in A12 tra Chiavari e Rapallo che sarebbe dovuta avvenire questa notte ma al momento restano confermate le prossime chiusure per cantieri. La Regione, mercoledì, incontrerà Aspi per tentare di risolvere il problema.