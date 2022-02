Green pass: in una settimana a Genova 7.445 persone controllate, 38 multate - Genova 24

Genova. In una settimana sono state 7.445 le persone controllate a Genova per il rispetto della normativa sul green pass per un totale di 38 sanzioni effettuate. È quanto emerge dal monitoraggio dei servizi di controllo da parte di forze dell’ordine e polizia locale compilato dalla Prefettura.

Dal 31 gennaio al 6 febbraio sono state multate 49 persone perché non indossavano la mascherina dove la norma lo prevede.

Continuano anche i controlli a carico delle attività commerciali: questa settimana sono stati 253 gli esercizi controllati, 3 i titolari sanzionati. Nessuna denuncia.

Nei mercati rionali sono state controllate 414 persone, nessuna di loro è stata sanzionata.