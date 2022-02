Covid, quando potremo dire addio al green pass? Le possibili date e tutte le scadenze - Genova 24

Genova. Se la giornata di ieri, con l’addio alle mascherine all’aperto e la riapertura delle discoteche ha sancito l’avvio di un percorso che dovrà gradualmente portare il Paese alla normalità, le restrizioni anche Covid sono tutt’altro che finite.

Da martedì 15 febbraio ricordiamo che il super green pass, cioè quello ottenuto da vaccinazione o guarigione, sarà obbligatorio per tutti gli over50 che lavorano.

Dal 1° marzo dovrebbe aumentare nuovamente la capienza degli impianti sportivi, sia all’aperto che al chiuso, come annunciato anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali: si va verso un 75% e un 60% rispettivamente all’aperto e al chiuso.

La vera data chiave, su cui pesano tuttavia molte incertezze, è quella del 31 marzo, giorno in cui scade lo stato di emergenza. Il Governo da dichiarato che dopo due anni, lo stato di emergenza non sarà rinnovato. Ma cosa ne sarà del green pass? Se la Lega starebbe tentando con un emendamento all’ultimo decreto in via di conversione di abolire in toto il green pass allo scadere dello stato di emergenza. Governo ed esperti chiedono maggiore cautela.

Quello che sembra plausibile possa avvenire è un abbandono graduale dell’obbligo di green pass che sarebbe comunque obbligatorio fino a giugno. Dal 31 marzo però potrebbe non essere più necessario per bar e ristoranti all’aperto e per fare shopping, oltre che per entrare negli uffici pubblici.

L’altra data chiave potrebbe essere quella del 15 giugno, giorno in cui scadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50 e per alcune categorie di lavoratori, come il personale sanitario, quello scolastico e le forze dell’ordine. Potrebbe essere quello il momento in cui verrà superato anche il green pass, ma tutto dipenderà dai dati dei contagi relativi al prossimi mesi.