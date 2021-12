New Racing for Genova con otto equipaggi al Rally Il Ciocchetto - Genova 24

Genova. Tra le poche scuderie in Italia ad iniziare la stagione con la prima gara in calendario e a concluderla con l’ultima, la New Racing for Genova parteciperà, sabato e domenica prossimi, alla 30ª edizione del Rally Il Ciocchetto – Memorial Maurizio Perissinot con otto equipaggi. A capitanarli, per l’occasione, sarà l’esperto Luigi Guardincerri, che sarà in lizza con Alessandro Parodi alle note ed al volante della Skoda Fabia di classe R5.

Riflettori puntati, in classe R2C, su Michele Guastavino e Laura Bottini (Peugeot 208 R4), chiamati ad una conferma del positivo debutto, alla Ronde Valli Imperiesi, con la berlinetta francese. Due, invece, gli equipaggi della New Racing for Genova che, con le loro 208 aspirate, sono pronti ad animare la classe R2B: sono quelli formati da Gian Luca Incontrera e Luca Beninati e dal giovane savonese Federico Gangi, new entry del sodalizio genovese, e Christian Trivellato.

Pronto ad una nuova conferma, dopo la buona prestazione al Rally di Castiglione Torinese, anche il chiavarese Massimo Garbarino, che sarà in gara con l’imperiese Chiara Staltari e con la sua Peugeot 306 di classe N3. Cercano riscatto, invece, i giovani e veloci fidanzati Nicolò Franca e Alessia Beroldo, pronti a mostrare i muscoli nella A5 con la loro Peugeot 106.

Due, infine, le vetture della New Racing for Genova in cerca di gloria in classe N2. Si tratta della Peugeot 106 di Luca Pierani e Pamela Mirani e della Citroën Saxo Vts di Angelo Ferrari e Mara Minetti.