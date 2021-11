Torriglia, arrestato pusher 45enne: in tasca marijuana e hashish, in casa oltre 10mila euro in contanti - Genova 24

Genova. Un 45enne di Torriglia è stato fermato dai carabinieri in via Adamoli durante un normale controllo del territorio.

L’uomo, non appena ha visto le divise, si è subito agitato e innervosito. Così i militari, insospettiti, hanno fatto immediatamente tutte le verifiche del caso, da cui è emerso che l’uomo aveva diversi precedenti per spaccio. L’hanno quindi perquisito e trovato con addosso alcuni grammi di marijuana, hashish, un bilancino di precisione e un centinaio di euro in contanti.

In un secondo momento i militari hanno anche perquisito l’abitazione dell’uomo, dove hanno trovato oltre 50 grammi di hashish e più di 10mila euro, che è stato infine arrestato.