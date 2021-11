Il 3° “Giro dei Monti Savonesi Storico” ha richiamato ad Albenga 72 equipaggi - Genova 24

Genova. Tra i “big” al via il locale Gabriele Noberasco, pronto a celebrare 45 anni di carriera agonistica. Poche ore al via del “3° Giro dei Monti Savonesi Storico”, in partenza sabato 6 novembre alle ore 15,31 dalla centralissima Piazza del Popolo di Albenga, dove si concluderà domenica alle 15,02 dopo che i concorrenti avranno affrontato i 291,59 km del percorso, inclusi i 63,06 relativi alle 6 prove speciali, tre tratti – “Caso”, “Colle Scravaion” e “Colle dei Giovetti”, ribattezzata “Il Bosco di Babbo Natale”, – che saranno percorsi due volte.

Qualità e quantità nelle 72 adesioni pervenute agli organizzatori della Sport Infinity: tra i piloti iscritti ci sono i primi tre classificati dell’’edizione 2019, ossia l’albese Sergio Mano (Toyota Celica St 165), il vincitore, ed i locali Renzo Grossi (Lancia Delta 16v) e Gabriele Noberasco (Bmw M3). Con loro, un’altra Bmw M3, quella dell’atteso locale Manuel Villa, pronto a riscattare la sfortuna patita nella prima edizione del rally, e le analoghe berline di Franco Volpino e Claudio Biga, grande interprete di questa vettura a trazione posteriore. Non mancheranno le Porsche, le 911 SC di Roberto Rimoldi e “MGM”, due protagonisti del “tricolore” Auto Storiche 2021, la 911 RSR di Ermanno Sordi, un altro “big” del campionato italiano, e la Carrera RS di Mirko Acconciaioco. Tutta da seguire anche la bella Lancia Rally 037 di Edoardo Valente.

Il “3° Giro dei Monti Savonesi Storico” avrà un significato particolare per l’idolo locale Gabriele Noberasco, sempre molto vicino alla gara con la sua azienda. Il popolare “Odeon” celebrerà, per l’occasione, i suoi primi 45 anni di carriera agonistica, iniziata nel 1976 proprio al vecchio Giro dei Monti Savonesi, e festeggerà l’evento assieme al figlio Nicolò, che sarà al suo fianco nell’abitacolo in qualità di navigatore ma che dall’anno prossimo potrebbe cimentarsi come pilota. Noberasco non è l’unico sponsor del rally storico ingauno, che si avvale anche del supporto di Bruno Basso Logistica & Distribuzione, Sauro Imballaggi, Autotrasporti Fata e Impresa Edile Vignola.

Il “3°Giro dei Monti Savonesi Storico” è l’ultima gara del Trofeo Rally di Zona 1, che include Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria; sarà valido, inoltre, quale penultima prova del “10° Memory Fornaca”, per la “Michelin Historic Rally Cup” e quale ultimo atto della “Coppa 127 Pro Energy”, un’apprezzata serie che, oltre ad aver richiamato ad Albenga dieci berlinette, decreterà il vincitore tra il savonese Valtero Gandolfo ed il bresciano Oreste Pasetto, attualmente primi ex aequo in graduatoria a 21 punti.

nella foto (di Nicolas Rettagliati):

La Bmw M3 di Gabriele Noberasco nell’edizione 2019