Allerta meteo, Valle Stura in ginocchio: Rossiglione isolata. Orba sopra i livelli d'allarme - Genova 24

Aggiornamento ore 18.45 – La pioggia sembra in diminuzione: i livelli dello Stura e dell’Orba stanno lievemente scendendo, rientrando rispettivamente sotto il livello di guarda e di allarme.

Aggiornamento ore 18.30 – Praticamente tutte le strade per entrare e uscire da Rossiglione sono chiuse: Protezione Civile e il comune sta raggiungendo casa per casa tutti gli abitanti delle varie frazioni per mettere in sicurezza gli abitanti.

Aggiornamento ore 18.15 – Chiusa per frana anche il tratto sud della A26 tra Ovada e Masone: Valle Stura isolata e praticamente non più raggiungibile.

Aggiornamento ore 17.30 – Anche la linea ferroviaria della Valle Stura è interrotta.

Valli Stura e Orba ancora in ginocchio

Aggiornamento ore 17:15 – La statale del Turchino è interrotta per uno smottamento tra Campo Ligure e Rossiglione, che quindi al momento risulta isolato.

Genova. Le valli Orba e Stura sono in ginocchio: dopo le forti precipitazioni di questa mattina, il fronte perturbativo continua ad insistere sull’area, riversando al suolo enormi quantitativi d’acqua.

A Tiglieto l’orba ha superato i livelli di allarme ed è prossimo all’esondazione, mentre la strada che collega il paese a Rossiglione passando dalla Val Gargassa è interrotta per una frana.

Ma la pioggia sta mettendo a rischio anche la bassa Valle Stura con allagamenti e criticità soprattutto a Rossiglione: problemi di viabilità sulla statale del Turchino, allagata in più punti, mentre il servizio di trasporto pubblico pare essere sospeso. Alcuni residenti stanno segnalando anche problemi con le utenze della corrente elettrica. Da questa mattina alle 2, quando sono iniziate le precipitazioni, il pluviometro di Rossiglione ha registrato oltre 700 mm di cumulata.