CDM Futsal, segnali positivi in amichevole: 5-0 al Centallo

Campo Ligure. Parte alla grande la pre-season della CDM Futsal. La squadra di mister Hugo de Jesus batte infatti 5-0 il Futsal Centallo grazie alla tripletta di uno scatenato Geovanne Da Silva e alla doppietta del suo nuovo pivot Lucio Moragas. Al di là dei goal (segnati e non subiti!), sono tante le indicazioni positive tratte da questo primo test amichevole della stagione 2024/25.

La CDM nel primo tempo parte con Politano fra i pali, Ortisi, Boaventura, Da Silva e Moragas e, dopo appena un minuto e mezzo, va subito vicina al vantaggio con Boaventura il cui sinistro secco viene respinto dal portiere ospite. Mezzo giro di lancette ed è ancora CDM: pressione forte sull’uscita palla del Centallo, la riconquista Ortisi che appoggia per Boaventura, gran botta e risposta ancora prontissima del portiere che mette in angolo. Dallo stesso corner palla fuori ancora per il brasiliano che si vede ancora negare il goal dall’estremo difensore, sulla respinta Ortisi prova il tap-in di testa ma la difesa libera. Al 3′ Ortisi premia il taglio di Moragas davanti al portiere avversario, tocco del pivot ex-Tombesi e palla in rete: 1-0 CDM e prima rete con la nuova maglia per Moragas.

Al 4.30 la CDM raddoppia con Da Silva che sradica il pallone dai piedi di un avversario, entra in area, finta e controfinta a disorientare il portiere e pallone in rete per il 2-0. Mister De Jesus ne approfitta per cambiare tutti e 4 i giocatori di movimenti, mandando in campo in un colpo solo Ricci, Avellano, Schettino e Zanello. Il Centallo prova ad accorciare le distanze sfruttando un tentativo di anticipo difensivo andato a vuoto da parte della CDM, Guida prova a sorprendere Politano ma il giovane portiere risponde presente. La CDM allunga ancora al 13.43, ancora con Da Silva. Il brasiliano ruba palla a centrocampo, dribbla il portiere e appoggia in rete. A completare l’opera ci pensa Moragas a 13.57: Boaventura ruba palla a centrocampo, Ortisi serve Da Silva che l’appoggia corta per Moragas, botta sotto la traversa e il 4-0 è cosa fatta.

Il Centallo rischia di capitolare ancora a 16.20 quando un pallone vagante sulla trequarti diventa un invito al tiro per Boaventura che scarica un missile che sibila alto non di molto. A 17.34 Hicri conclude a rete, Politano respinge ma la palla carambola sul petto di Avellano, Ricci è ben appostato e spazza, evitando che il pallone rotoli dentro la porta sguarnita. Il primo tempo si chiude qui.

Nel secondo tempo è subito staffetta fra i pali con Politano che lascia la difesa della porta a Samuele Parodi ma la ripresa si apre subito bene per i padroni di casa che dopo solo 37″ calano la manita: Da Silva prende palla a centrocampo, si accentra e dal dischetto del tiro libero infila la palla all’angolino alla sinistra del portiere. Dopo un paio di minuti Moragas prova ad aumentare ancora il proprio bottino con un tocco sottomisura su un tiro-cross dell’indemoniato Da Silva. Palla fuori di un soffio. I due però si trovano già a meraviglia e questo fa ben sperare per quando i goal conteranno davvero.

Al 15′ Richichi ci prova per il Centallo da posizione centrale ma Parodi si fa trovare prontissimo e ribatte. Nei minuti finali del secondo tempo c’è spazio anche per il giovane portiere Pagliarulo, che deve subito fare gli straordinari sulle conclusioni dalla distanza di Richichi prima e di Hicri poi. Al 18.30 Ortisi lancia con precisione chirurgica per lo scatto di Zanello alle spalle della difesa avversaria, tiro a botta sicura ma il portiere del Centallo riesce a chiudergli lo specchio della porta.

Finisce quindi con la CDM che inizia bene il proprio cammino, con una vittoria convincente, tenendo la porta inviolata e facendo ruotare sul campo praticamente tutti i giocatori a disposizione di mister De Jesus. C’è ancora molto da lavorare ma questo lo si sapeva. Nella ripresa, inevitabilmente il ritmo della pressione è calato di pari passo con il calare della benzina nelle gambe dei giocatori, affaticati da 10 giorni di preparazione molto intensa. Come detto, però, fa ben sperare soprattutto l’intesa già trovata con alcuni dei nuovi arrivi ed anche la buona capacità mostrata dagli elementi più giovani.

Ecco il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Politano, Parodi, Pagliarulo, Ortisi, Boaventura, Moragas, Da Silva, Avellano, Schettino, Ricci, Piccarreta, Zanello. All. De Jesus.

ASDG CENTALLO: Mandrile, Feta, Guida, Hicri, Scordino, Gerlotto, Pellegrino, Canavese, Richichi, Tamasco, Daniele, Laqdiri, Boniello. All. Richichi.

RETI: 3.02 Da Silva, 4.29 Moragas, 13.43 Da Silva, 13.57 Moragas, 20.37 Da Silva.