Allerta rossa confermata, ma il peggio è passato. Battuto il record italiano dell'alluvione 1970 - Genova 24

Genova. “La perturbazione sta passando con rapidità superiore a quella che immaginavamo. Per il momento archiviamo una situazione che pensavamo di dover descrivere in maniera assai peggiore”. Così il presidente ligure Giovanni Toti facendo il punto alla fine di una giornata storica.

Perché oggi a Rossiglione con 740,6 millimetri è stato battuto il record italiano di pioggia in 12 ore che apparteneva a Bolzaneto (717,8 mm) durante l’alluvione del 1970. Per quanto riguarda la cumulata in 24 ore, Rossiglione con 873,6 mm si piazza al secondo posto (primato sempre a Bolzaneto) mentre Urbe con 178,2 mm oggi ha segnato il secondo record dopo quello di Vicomorasso (181 mm nell’alluvione del 4 novembre 2011). “on parliamo di un evento normale, purtroppo è la ripetitività di questi eventi che li fanno sembrare normali, quando parliamo di quasi 1000 millimetri parliamo di quantitativo che cade in alcuni territori in un anno”, ha commentato l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Confermata comunque l’allerta rossa fino alle 6.00 del mattino. “È vero che la perturbazione sembra aver fatto un salto su Genova, però la massima cautela è doverosa perché la situazione in questi casi rischia di diventare critica in poco tempo. Il quadro permane assolutamente instabile”, avverte Giampedrone.

Valli Stura e Orba ancora in ginocchio

“L’elemento di novità – ha spiegato Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal – sta nei venti forti e intensi, 180 km/h in valle Scrivia, 150 km/h sulla cresta sopra Sori, 100 km/h nello Spezzino. Celle temporalesche più piccole si stanno sviluppando, una linea più piccola è davanti alle Cinque Terre. L’evento non è assolutamente finito”.

Il bilancio è di 9 famiglie sfollate: 5 a Pontinvrea, una a Savona, una a Rossiglione e una a Genova alle Gavette (in realtà evacuata domenica mattina). “Manca elettricità ad alcune migliaia di persone nella zona di Tiglieto, si conta di recuperare la maggior parte dei guasti nelle prossime ore – ha detto Toti -. Non si registrano al momento feriti, incidenti, danni a persone fisiche. Credo sia un ulteriore straordinario successo, segno che anni di comunicazione e sul territorio hanno portato a comportamenti responsabili da parte dei cittadini”.

Bucci ha confermato che le scuole saranno aperte martedì. “Chiudere le scuole forse può sembrare facile ma molte famiglie hanno significativi problemi: me ne rendo perfettamente conto, ma in questo caso l’allerta rossa finisce alle 6, la situazione è migliorata, non c’è necessità di chiudere le scuole domani”