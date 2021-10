Autostrada A26, riaperto anche il casello di Masone. Ancora niente treni in Valle Stura - Genova 24

Genova. Dopo una nottata di tregua e lavori frenetici ha riaperto questa mattina l’autostrada A26 grazie a uno scambio di carreggiata allestito nella notte. Lo riferisce la polizia stradale. Dopo le opportune verifiche è stato riaperto anche il casello di Masone.

Intanto sempre sulla A26 si registra alle 7 una coda di 5 km tra la diramazione con la A7 e Masone verso Genova Voltri.

Anche Autostrade aggiorna con una nota: “Riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A10 e Ovada, in direzione Gravellona e il tratto compreso tra il bivio con la D26 (diramazione Predosa-Bettole) e il bivio con l’A10, in direzione Genova, precedentemente chiusi a causa di frane dovute alle intense precipitazioni che hanno interessato la zona. Le maestranze e i tecnici della direzione di tronco di Genova di Aspi, con il supporto di escavatori, hanno lavorato tutta la notte per liberare la carreggiata dai detriti e dal fango. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita in deviazione sulla carreggiata opposta con una corsia disponibile al traffico in entrambe le direzioni. Non si registrano turbative al traffico in direzione Gravellona”.

La nottata, fortunatamente, è trascorsa tranquilla almeno dal punto di vista degli interventi dei vigili del fuoco, anche grazie al rapido miglioramento della situazione meteorologica.