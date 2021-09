Farmacie Genovesi ricerca collaboratori: assunzioni anche a tempo indeterminato

Genova. Farmacie Genovesi, società partecipata dal Comune di Genova, lancia un bando di selezione pubblica per l’assunzione di profili professionali di “farmacista collaboratore”.

L’avviso riguarda in particolare la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time per le farmacie comunali presenti nel Comune di Genova. La domanda dovrà essere presentata entro il 15 settembre.

Nel bando si specifica che il profilo professionale del candidato prevede capacità e competenze tecnico – professionali, unite a capacità di relazione con il cliente, orientamento al risultato di vendita e capacità di lavorare in gruppo.

Si richiedono inoltre dinamismo, ampia disponibilità di orari, inclusi sabato e domenica, e

conoscenza dei sistemi gestionali informatizzati di farmacia.

I candidati alla presente selezione, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, accettano di prestare la loro attività presso tutte le farmacie della Società attuali e future.

La graduatoria approvata in esito alla selezione rimarrà efficace per un periodo di tre anni dalla data della sua pubblicazione e potrà essere utilizzata da Farmacie Genovesi S.r.l. anche per eventuali assunzioni di personale dello stesso profilo professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Qui è possibile scaricare il bando.