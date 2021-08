Arenzano. L’Arenzano, ripescato in Eccellenza, piazza tre colpi di mercato, facendo rientrare, in riva al Lerone, due arenzanesi doc come il centrocampista Alessandro Damonte ed il difensore Francesco Rusca.

Il ds Davide Alvino si assicura anche il difensore Pirozzi, ex Genova Calcio.