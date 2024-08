Furti in appartamento, coppia di ventenni sorpresi mentre provavano ad entrare in una casa

Arenzano. Una coppia di ventenni è stata denunciata nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo operativo di Arenzano perchè sorpresi nel tentativo di introdursi all’interno di un appartamento di uno stabile di via Pallavicino.

I due, un 22enne ed una 19enne con pregiudizi di polizia e saltuariamente dimoranti in campi nomadi del nord Italia, venivano prontamente fermati e trovati in possesso di strumenti atti allo scasso. Al momento dell’intervento il 22enne tentava di divincolarsi con forza cercando di scappare, venendo così deferito anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la denuncia sono scattate le indagini per verificare l’eventuale responsabilità della coppia anche per altri furti avvenuti nell’area nel periodo estivo.