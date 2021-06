Autobus, lunedì 21 sciopero nazionale di 4 ore: tutte le modalità

Genova. Amt informa che l’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti di Genova ha comunicato la propria adesione allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato da CUB Trasporti, Cobas, ADL per la giornata di lunedì 21 giugno.

Ecco il dettaglio: il personale viaggiante urbano, provinciale e della ferrovia Genova – Casella si asterrà dal lavoro dalle ore 11.45 alle ore 15.45; il restante personale urbano (comprese biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie è pertanto garantito fino alle 12.15; il restante personale provinciale, compreso quello delle biglietterie, si asterrà con le seguenti modalità: biglietteria di Chiavari: potrebbe non garantire il servizio dopo le 11.45; biglietteria di Rapallo: potrebbe non garantire il servizio tra le 11.45 e le 15.15.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In AMT Genova Servizio Provinciale, il servizio per le persone portatrici di handicap/anziani sarà garantito nei servizi convenzionati a loro dedicati; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

In occasione dell’ultimo sciopero proclamato da CUB Trasporti in data 23/10/2020, hanno aderito il 11,22% degli operatori di esercizio urbani e il 2% degli operatori di esercizio provinciali. Non si è registrata, invece, alcuna adesione tra il personale viaggiante di impianti speciali, metropolitana e ferrovia Genova – Casella.