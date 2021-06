Mattia Villardita, spiderman ligure, in udienza oggi da papa Francesco

Genova. Mattia Villardita, il savonese 27enne conosciuto da tutti nei panni di spiderman che regala sorrisi ai bambini ricoverati, oggi ha partecipato “in costume” all’udienza generale di papa Francesco in Vaticano.

“Dopo aver ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella, un altro grande riconoscimento per il nostro supereroe: bravo Mattia, grande orgoglio ligure” – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il quale in segno di riconoscenza per la sua attività di volontariato dedicata ai più piccoli ricoverati in ospedale, il 30 dicembre scorso aveva consegnato a Mattia la bandiera ufficiale di Regione Liguria.

Impiegato terminalista nel porto di Vado Ligure, conosciuto nel mondo calcistico savonese per i trascorsi in alcune squadre giovanili, a causa di una malattia congenita Mattia Villardita ha dovuto affrontare diverse operazioni sino all’età di 14 anni. Da tre anni, travestito da Spiderman, fa visita ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici della Liguria: dall’ospedale di Imperia al Gaslini di Genova, passando per il reparto pediatrico del San Paolo di Savona.

È il fondatore di Supereroincorsia, un gruppo di giovani impegnati nel volontariato che, appunto travestiti da eroi, donano sorrisi e momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti pediatrici.