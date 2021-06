Amt, da lunedì orario estivo per le biglietterie in città e provincia

Genova. A partire da lunedì 14 giugno e fino a venerdì 6 agosto e da lunedì 16 a mercoledì 25 agosto tutte le biglietterie urbane saranno aperte dalle 8.15 alle 12.45.

Venerdì 25 giugno, in occasione del ponte per la festa del Santo Patrono di Genova San Giovanni Battista, e da lunedì 9 a venerdì 13 agosto, sarà aperta al pubblico solo la biglietteria AMT Point a palazzo Ducale, con orario dalle 8.15 alle 12.45.

La biglietteria della Ferrovia Genova – Casella in piazza Manin, durante il periodo estivo, resterà aperta con le consuete modalità: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 12.15; al sabato e festivi dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 12.45 alle 15.00 per la sola vendita di titoli di viaggio FGC (esclusi gli abbonamenti annuali). Durante gli orari di chiusura della biglietteria i biglietti ordinari sono acquistabili direttamente a bordo dal capotreno o sulla APP di AMT.

Ricordiamo che le attività di esattoria, come il pagamento delle sanzioni, sono svolte da tutte le biglietterie urbane di AMT. Durante la settimana dal 9 al 13 agosto sarà possibile rivolgersi solo alla biglietteria AMT Point a Palazzo Ducale.

BIGLIETTERIE PROVINCIALI

Durante il periodo estivo gli orari delle biglietterie di Rapallo e Chiavari resteranno invariati:

la biglietteria di Rapallo sarà aperta sempre dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 19.00;

la biglietteria di Chiavari sarà aperta sempre dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 13.45; al sabato dalle 8.00 alle 12.00.

A partire da domani, venerdì 11 giugno, la biglietteria di piazza della Vittoria sarà trasferita presso la biglietteria all’interno della stazione metro di Brignole. Ricordiamo che presso tutte le biglietterie AMT si possono acquistare anche i titoli di viaggio del servizio di trasporto provinciale.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI AMT: ALTRE MODALITÀ DI ACQUISTO

Biglietti e abbonamenti AMT si possono acquistare, inoltre, sul sito www.amt.genova.it, presso le rivendite convenzionate e tramite le emettitrici automatiche presenti sul territorio.

Presso l’emettitrice automatica presente alla stazione di Casella sono disponibili i titoli di viaggio per il trasporto provinciale e i biglietti 1, 2 e 3 zone validi per viaggiare sulla ferrovia Genova – Casella.

I biglietti AMT sono acquistabili anche tramite APP e via SMS. Sulla APP sono disponibili anche i biglietti per il servizio extraurbano e per la ferrovia Genova – Casella.

CALL CENTER DEL SERVIZIO CLIENTI

Il Call Center del Servizio Clienti (848 000 030), dal 2 agosto al 20 agosto, sarà attivo dalle 8.15 alle 12.45; tutti gli altri giorni sarà a disposizione con il consueto orario continuato dalle 8.15 alle 16.30.