Traghetti, dal 1 luglio stop alla Genova – Arbatax. Tirrenia, concordato “in continuità” per evitare il fallimento

Genova. “Cin SpA ha depositato ieri, a tarda sera, al Tribunale di Milano, una domanda in continuità” e prevede “la vendita di alcuni asset”. Lo fa sapere la stessa compagnia di navigazione, che controlla Tirrenia, in una nota nella quale conferma la richiesta di concordato per evitare il fallimento, come anticipato ieri da ANSA.

Il piano, secondo il vettore, “assicura le migliori condizioni per il rilancio dell’impresa, il mantenimento dei servizi ai clienti, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e dell’indotto in un settore, quello marittimo, tra i più colpiti dalla crisi Covid-19, superata dalla compagnia grazie ad un business solido ed in crescita”.

Nel frattempo dal 1 luglio sarà sospesa la rotta Genova Arbatax, per la quale il bando è andato deserto, mentre per quanto riguarda il collegamento con Porto Torres e il capoluogo ligure hanno risposto sia Cin che Gnv.