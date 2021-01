Santa Margherita. Nel pomeriggio di oggi un operaio che stava lavorando su una nave al largo del porto di Santa Margherita Ligure, si è infortunato a seguito di un incidente sul lavoro.

I Vigili del fuoco di Rapallo si sono imbarcati sulla motovedetta della Capitaneria di Porto e, insieme al personale medico del 118, hanno raggiunto il luogo dell’incidente, mentre sopraggiungeva anche il Drago VF.

Foto 2 di 2



Da questo si sono calati gli aereo soccorritori e il personale medico che hanno stabilizzato il paziente e lo hanno imbarcato a bordo tramite verricello per i trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti delle autorità preposte per capire l’esatta dinamica dell’incidente.