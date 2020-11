A tu per tu con Diego Fazio e Nildo Biato, allenatori, rispettivamente, dell’Olimpic 1971, squadra che milita in Prima Categoria, e della Rossiglionese, formazione che disputa il campionato di Seconda Categoria. Fazio, ex difensore, ha giocato con le maglie di Vado, Savona, Varazze Don Bosco, Cogoleto, Voltrese Vultur, Pegliese ed ha chiuso la carriera proprio con la maglia dell’Olimpic 1971, che guida da questa stagione. Biato, ex calciatore, in passato ha condotto Masone, Campo Ligure Il Borgo, Boys Calcio Ovada e diverse formazioni giovanili e amatoriali.

Diego Fazio, classe 1979,e Nildo Biato, classe 1967, ci raccontano alcuni segreti del loro modo di allenare, del rapporto con i loro giocatori e delle ambizioni stagionali delle rispettive compagini. Intervengono in trasmissione Alberto Corradi, allenatore dell’Arenzano, e Mimmo Zappia, direttore sportivo dell’Olimpic 1971, per commentare le problematiche legate agli stop forzati a causa dell’emergenza sanitaria.