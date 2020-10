Scontro all’alba fra tir sulla A7, tre feriti e lunghe code tra Castelnuovo e Tortona

Genova. Importanti disagi alla circolazione questa mattina sulla A7 Milano-Genova. L’autostrada è stata chiusa per alcune ore tra l’uscita di Tortona e l’interconnessione con l’A26 in direzione sud per un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Tre le persone ferite soccorse dai vigili del fuoco e trasportate all’ospedale di Alessandria. Una di queste è particolarmente grave ed è stata ricoverata in codice rosso.

Il traffico è stato a lungo bloccato, con code di alcuni chilometri nella tratta compresa tra Castelnuovo Scrivia e Tortona; rallentamenti in carreggiata. Chiusi anche gli svincoli dell’A21 Torino-Piacenza per imboccare la A7 verso Genova. La situazione è ora tornata nella norma.