Europei Junior: Licatalosi già convocato per il raduno nazionale

Genova. La direzione tecnica, in base ai test remoergometrici effettuati il 23 e il 30 giugno, il 5 e l’8 luglio, ha già convocato al raduno, programmato da venerdì 17 a lunedì 27 luglio a Piediluco, in Umbria, undici atleti (sei ragazze e cinque ragazzi).

Tra loro, c’è Andrea Licatalosi, 17 anni da compiere il prossimo 15 agosto. Il vogatore della Sportiva Murcarolo è protagonista nel 2019 con il titolo italiano nel doppio Ragazzi vinto assieme a Giovanni Melegari, un argento nel 4 di coppia e un bronzo nell’otto Junior oltre a conquistare un oro e un argento nel 4 di coppia alla Coupe de la Jeunesse.

Sia le selezioni che il collegiale che seguirà fino al 27 luglio, serviranno per iniziare la preparazione in vista dei Campionati europei Junior in programma a Belgrado, in Serbia, sabato 26 e domenica 27 settembre.