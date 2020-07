A tu per tu con il calciatore Matteo Calcagno

A tu per tu con Matteo Calcagno, arenzanese, cresciuto nel Genoa. In carriera ha giocato, in Serie C, con Albissola, Virtus Francavilla ed Arzignano Valchiampo, squadra con la quale ha terminato la stagione in corso. Ora è rientrato dal prestito ed è nuovamente un calciatore della Virtus Francavilla.

Matteo Calcagno, classe 2000, ci parla della sua carriera, raccontandoci le esperienze vissute nel calcio di alto livello dei professionisti e delle realtà in cui ha giocato.