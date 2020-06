Da lunedì 7 uffici postali a Genova e provincia tornano a orario pieno: ecco quali sono

Genova. Prosegue il ripristino orario degli uffici postali genovesi.

Da lunedì 15 giugno, infatti, anche Bargagli, Casella, Genova 38, in Via Walter Ulanowski 34, Genova 57, in Via Monte Sei Busi 9/R e Rossiglione torneranno operativi su sei giorni e aperti al pubblico dalle 8:20 alle 13:45 da lunedì a venerdì, ed il sabato fino alle 12:45.

Gli uffici, che durante il periodo di lockdown hanno continuato a garantire l’accesso ai servizi con una apertura ridotta a tre giorni, tornano ad essere pienamente operativi al fine di poter consentire il regolare svolgimento delle operazioni sia postali sia finanziarie.