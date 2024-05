Mototerapia, Vanni Oddera alla Camera del Lavoro di Genova

Genova. La Camera del Lavoro di Genova e la Fondazione Cepim Onlus, ente di riabilitazione per le persone con disabilità intellettiva di origine genetica, hanno organizzano per oggi una giornata dedicata alla moto terapia. Grazie alla preziosa disponibilità dei piloti Vanni Oddera, Massimo Bianconcini e Francesco Buetto, in Cgil in Via S. Giovanni d’Acri a Cornigliano sono stati organizzati, a ingresso gratuito, due spettacoli di freestyle motocross, uno che si è svolto questa mattina e uno che si svolgerà nel pomeriggio, seguiti da percorsi di moto terapia dedicati alle ragazze e ai ragazzi delle associazioni, al quartiere e alla città.

La giornata di festa ha come filo conduttore la sensibilizzazione ai temi della disabilità e la promozione dell’inclusione sociale a partire dai giovanissimi.

“Ogni giorno lavoriamo per la tutela dei diritti e oggi in particolare dedichiamo questa giornata di festa ai temi dell’inclusione sociale: sono momenti di arricchimento e sensibilizzazione per tutti, a partire dalle istituzioni che dovrebbero garantire maggiori risorse ai temi della disabilità – commenta Igor Magni Segretario Generale della Camera del Lavoro di Genova – l’obiettivo comune dovrebbe essere quello della piena realizzazione di ogni individuo e della costruzione di una società dove i valori sono la solidarietà e l’inclusione”. Nel corso della manifestazione è stata annunciata la prossima apertura in Camera del lavoro di uno sportello dedicato alle disabilità.