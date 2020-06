Certosa, tira un pugno a una ragazza spaccandole un dente e prende a bottigliate il fidanzato

Genova. Ubriaco e apparentemente per futili motivi ha aggredito ieri notte una coppia di giovani per strada. Protagonista un 34enne genovese, denunciato per lesioni aggravate.

E’ successo stanotte in via Canepari a Certosa. Sul posto è intervenuta una volante della Questura. Secondo il racconto di un testimone, il 34enne, visibilmente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, si è scagliato contro i due giovani, lui di 27 anni e lei di 24, colpendo con un pugno al volto la ragazza per poi afferrare una bottiglia di vetro e colpire il 27enne sulla gamba.

La giovane vittima, con un dente rotto, è stata accompagnata presso il pronto soccorso di Villa Scassi mentre il 27enne ha rifiutato ogni tipo di cura.

Il 34enne, con precedenti specifici, è stato denunciato.