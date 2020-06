A tu per tu con Mario Ponti, ex calciatore, allenatore e direttore sportivo

A tu per tu con Mario Ponti, ex calciatore che nel 1983 ha debuttato in Serie A con la maglia del Genoa, in seguito allenatore e direttore sportivo. Ponti ha giocato con le maglie di Carbonia, Omegna, Casale, Mondovi, Pontedecimo, Rivarolese, Varazze e Voltrese. Ha allenato nel settore giovanile del Genoa, poi Arenzano, Cogoleto, Lagaccio, Molassana, Pegliese. Ha svolto il ruolo di direttore sportivo per Pegliese, Olimpic Pra’ Pegliese e Arenzano.

Ponti ci parla delle sue esperienze nelle giovanili rossoblù fino all’esordio in prima squadra, toccando poi vari aspetti del mondo del calcio e della sua convivenza con la malattia che lo ha colpito.