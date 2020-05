Gruppo di amici gioca a softair in una ex colonia nell’entroterra, scoperti e denunciati

Savignone. Lockdown allentato ma tra le cose che non si possono fare, se non si fosse capito, non c’è quella di lanciarsi in lunghe sessioni di softair tra amici, né all’aperto né tanto meno in un edificio abbandonato.

Per questo ieri mattina nelle campagne di Savignone, entroterra di Genova, 13 persone tra i 19 e i 44 anni sono state identificate e denunciate dai carabinieri.

Stavano giocando a softair, appunto, una sorta di simulazione di un’azione con tanto di costumi e armi finte, all’interno dell’ex colonia di Renesso. I 13 peraltro non avevano alcuna autorizzazione a trovarsi dentro all’area privata.

I giocatori, di cui 4 con pregiudizi di polizia, abitanti a Genova, Busalla e Ronco Scrivia, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per invasione di terreni in concorso.