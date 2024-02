Pedone investito sulle strisce da furgone pirata: ricoverato al San Martino

Genova. Lo ha travolto con il suo furgone sulle strisce pedonale per poi darsi alla fuga senza aver prestato soccorso. Questo il grave episodio avvenuto ieri sera in via Fillak, a Sampierdarena che ha portato in ospedale un uomo di circa sessant’anni, investito mentre attraversava la strada.

Ferito e rimasto sull’asfalto, l’uomo è stato soccorso dai medici del 118 insieme ai volontari del soccorso: sempre cosciente, il pedone è stato ricoverato in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi.

Scattate le indagini per risalire all’autista pirata: sono stati ascoltati diversi testimoni e nelle prossime ore saranno acquisite le immagini delle telecamere di vicinanza della zona per provare a rintracciarlo.