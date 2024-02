Pedone investito in via Fillak, la polizia locale identifica e denuncia l’autista del furgone pirata

Genova. La polizia locale è riuscita a risalire al conducente che lunedì 26 febbraio, alle 19.35, ha investito un pedone – un uomo del 1950 ricoverato con 41 giorni di prognosi – per poi darsi alla fuga in via Walter Fillak all’altezza di via Vicenza.

All’identificazione del colpevole si è arrivati grazie al lavoro degli operatori del Nucleo Infortunistica che, partendo dallo specchietto retrovisore destro perso dal furgone bianco perso al momento della collisione, hanno comparato la visione delle telecamere di sorveglianza scoprendo modello e marca del veicolo.

Analizzando le immagini delle telecamere del circuito GEcam integrate da quelle del circuito targa system, si è poi risaliti al numero di targa del mezzo, di proprietà di un’altra persona. Grazie alla targa e un’ulteriore comparazione di immagini si è riusciti ad identificare il conducente (classe 1985). Su disposizione del pm di turno, Paola Crispo, nel pomeriggio di ieri l’uomo è stato denunciato per lesioni personali colpose mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.