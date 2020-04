Coronavirus, la Pam di Molassana mette a disposizione del San Martino una barella per il biocontenimento

Genova. Con l’emergenza Coronavirus, tra le altre cose, abbiamo imparato a conoscere dotazioni e strumenti medici che mai avevamo visto e che adesso, per forza di cose, sono pane quotidiano negli ospedali del territorio.

Tra questi particolari strumenti la “barella per il biocontenimento” che da oggi la Pam, Pubblica Assistenza di Molassana, mette a disposizione del policlino San Martino, per i trasporti interni.

Oltre alla barella per il biocontenimento viene fornita anche un’ambulanza adatta all’uso per i pazienti Covid, la quale è una donazione dell’azienda Cressi Sub e della Banca Passadore.

La barella a biocontenimento è dotata di una copertura trasparente che permette di trasportare in sicurezza sia pazienti Covid-19 (contagiati o sospetti) sia portatori di altre malattie infettive. La copertura garantisce protezione al personale presente in ambulanza o comunque intorno all’ammalato.