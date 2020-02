Sara a 10 anni incanta Italia’s Got Talent e fa commuovere Federica Pellegrini: il VIDEO dell’esibizione

Genova. Sicura ed espressiva come se non avesse 10 anni ma 100 di esperienza alle spalle, Sara Bertoni, ieri sera, ha “spaccato” sul palco di Italia’s Got Talent, show in onda su Tv8.

Sulle note delicate di Warrior e la voce di Aurora, la giovanissima ballerina si è esibita in uno stile di danza molto particolare, che ricorda quella della celeberrima Maddie Ziegler, ma che soprattutto ha colpito e fatto commuovere sia il pubblico in sala e a casa sia i quattro giudici.

Sara Bertoni è un’artista a tutti gli effetti. Studia danza in Val Bisagno alla scuola Live Dance Genova di via Fossato Cicala con la sua insegnante Deborah Russello. Da quando ha iniziato a muovere i primi passi ha sempre ballato e proprio la danza l’ha aiutata a superare momenti anche molto complicati.

Tanti applausi e quattro sì, naturalmente, per lei. Franck Matano ha detto: “Incredibile come una bimba di 10 anni possa dire così tanto su un palco, sono senza parole”. Anche Joe Bastianich entusiasta: “Sara tu hai capacità di esprimere tantissimo con i tuoi movimenti – le ha detto – sei una guerriera vincente per me, hai fatto commuovere tante persone e questo è molto bello”. Mara Maionchi si è complimentata: “Sei brava e ti esprimi in maniera molto chiara, cosa che non è facile per un ballerino, sei stata brava”.

Ma è la giudice-campionessa Federica Pellegrini a essere rimasta maggiormente scossa dall’esibizione della piccola grande Sara: “Sono un po’ in difficoltà – ha detto con la voce rotta dalle lacrime – se ci porti qui oggi una cosa del genere è perché pur così piccola ti sei dovuta rialzare da qualcosa di importantissimo, e poi a me piacciono tante le guerriere”.