Estirpa 8 ulivi secolari senza permesso, multa di quasi 3 mila euro per un agricoltore di Bogliasco

Bogliasco. Ha estirpato 8 alberi di ulivo secolari senza la preventiva autorizzazione dell’ente regionale competente. Per questo il titolare di un’azienda agricola e agroturistica nel territorio di Bogliasco, è stato multato dai carabinieri forestale di Rapallo.

L’importo della sanzione è di 2,752 euro.

Tale attività rientra nell’ambito dei controlli a livello provinciale coordinati dal gruppo carabinieri forestale di Genova, mirati al controllo del territorio con particolare riferimento al fenomeno del dissesto idrogeologico che negli ultimi tempi ha interessato in maniera preoccupante tutta la Liguria. I controlli già in atto continueranno nei vari comuni e nelle prossime ore porteranno all’identificazione di altri soggetti trasgressori di violazioni ambientali in tema di gestione di rifiuti.