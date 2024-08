Sampdoria, Leoni va e Riccio arriva, ma non è finita qui

Genova. La cessione di Giovanni Leoni al Parma, subito compensata da Pietro Accardi con l’arrivo di Alessandro Riccio, non solo consente alla società di sistemare i “paletti” imposti dalle istituzioni, ma anche di completare le ulteriori operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita (con eventuali agevolazioni all’esodo).

Diciamolo senza remore, incassare cash con l’addio a Leoni era un’operazione cui la Samp non poteva esimersi, non potendosi permettere di trattenere un giocatore che ha sicuramente margini di crescita, ma quanti ragazzi di quell’età abbiamo visto non raggiungere le vette preventivate? In contropartita, il curriculum di Riccio (difensore centrale di piede destro) evidenzia oltre all’esperienza in C, nella Juventus Next Generation, anche 24 presenze nel Modena, nella Serie B dello scorso campionato.

E a proposito di ulteriori arrivi, dalla Croazia giunge la notizia che la Sampdoria è in procinto di prelevare dall’Hajduk Spalato il centravanti Mateo Bačić (un 2005 alto 1,94 cm, che ha già esordito in prima squadra nell’ultima dello scorso campionato, contro il Lokomotiva Zagabria) e che andrà a rafforzare la Primavera di Alessandro Lupi, con la speranza di poter diventare il vice Coda.

Parlavamo prima dei necessari esodi, facilmente individuabili nei non convocati Barreca, Ricci, Stoppa e Gega, ma anche in Girelli, Vieira, Kasami e perfino Borini, come pure andrà trovata una sistemazione a Mattia Vitale, Nicolò Uberti, Simone Pozzato, Ardijan Chilafi, Luca Polli e Lorenzo Chiesa, ormai fuori quota per la Primavera.

In caso di riuscito sfoltimento del centrocampo, va tenuto presente il possibile tesseramento dello svizzero Nicolas Haas dell’Empoli.