Sampdoria: elenco delle operazioni del mercato estivo

Genova. L’acquisizione a titolo definitivo dall’Udinese dei diritti alle prestazioni sportive del portiere Marco Silvestri, allo scadere del gong, è stata il colpo da maestro di Pietro Accardi che ha condotto – per la Samp – una travolgente campagna acquisti/cessioni, tale tuttavia da trascinare a fondo mister Pirlo, sostituito a tamburo battente da Andrea Sottil, che oggi si siederà sulla panchina del Doria, dopo aver potuto studiare la rosa in un solo allenamento sul campo.

La così detta prova del 9, peraltro, non potrà essere immediatamente matematica, proprio per la precitata difficoltà con cui dovrà misurarsi Sottil, che solo dopo la partita col Bari, avrà modo di conoscere per bene le caratteristiche di tutti i giocatori e soprattutto inculcare loro i suoi concetti di gioco, di certo diversi da quelli di Pirlo.

A ‘bocce mercato ferme’, vediamo comunque la varie liste di entrate/uscite che sintetizzano il grande lavoro di Accardi.

Acquisizioni:

Marco Silvestri (Udinese), Massimo Coda (Genoa), Gennaro Tutino (Cosenza), Lorenzo Venuti (Lecce), Melle Meulensteen (Vitesse), Stipe Vulikić(Perugia), Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Simone Romagnoli (Frosinone), Simone Ghidotti (Como), Alessandro Bellemo (Como), Nikolas Iōannou (Como), Davide Veroli (Cagliari), Alessandro Riccio (Juventus), Nikola Sekulov (Juventus), Paolo Vismara (Atalanta), Mateo Bačić (Hajduk Spalato), Giulio Patrignani (Perugia), Chidiche Ofoma (Fiorentina), Issa Boiro Balde (Peralada), di cui gli ultimi quattro per la Primavera.

Cessioni in prestito:

Lorenzo Malagrida (Rimini), Francesco Conti (Sestri Levante), Elia Tantalocchi (Pontedera), Lorenzo Costantino (Virtus Francavilla)

Cessioni definitive:

Emil Audero (Como), Manuel De Luca (Cremonese), Giovanni Leoni (Parma), Matteo Stoppa (Catania), Ertijon Gega (Catania), Marco Delle Monache (Lecce), Erik Gerbi (Carpi), Brandi Malaj (Rimini), Ivan Saio (Pescara), Daniele Montevago (Perugia), di cui gli ultimi due con diritto di ‘recompra’.

Uscite per fine prestito:

Filip Stanković (Inter), Petar Stojanović (Empoli), Daniele Ghilardi (Verona), Facundo González (Juventus), Ebrima Darboe (Roma), Agustín Álvarez (Sassuolo), Sebastiano Esposito (Inter).

Fine/rescissioni contratti

Cristian Piccini, Nicola Murru, Valerio Verre, Andrea Conti Kristoffer Askildsen.