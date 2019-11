Arcelor Mittal sospende lo spegnimento dell’altoforno 2 di Taranto

A.Mittal ha reso noto, comunicandolo ai sindacati, di aver disposto la sospensione delle procedure per lo spegnimento dell’altoforno 2 dello stabilimento di Taranto.

“AM InvestCo seguirà l’invito del Tribunale a interrompere l’implementazione dell’ordinata e graduale sospensione delle operazioni (di fermata degli impianti, ndr) in attesa della decisione del Tribunale.

Tale processo è in linea con le migliori pratiche internazionali e non recherebbe alcun danno agli impianti e non comprometterebbe la loro futura operatività”. Lo afferma l’azienda in una nota.

La richiesta era arrivata questa mattina dallo stesso tribunale di Milano