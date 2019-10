Recco. La partita di sabato 5 ottobre contro il VII Torinese ha chiuso il precampionato degli Squali della prima squadra, a due settimane dall’inizio della Serie A 2019/20.

Pur con una lista gara ridotta a causa di alcuni infortuni, i biancocelesti hanno vinto l’incontro 16-5, grazie ad una meta su intercetto di Becerra e al piede di Luca Roden (4 su 4 per lui dalla piazzola). Il risultato era comunque la cosa meno importante di un test che serviva a coach McLean per fare il punto sul lavoro fatto finora e sugli aggiustamenti da mettere in atto in vista del campionato. I giocatori tenuti precauzionalmente a riposo dovrebbero tornare quasi tutti a disposizione di coach McLean per la prima giornata di campionato, mentre si aspettano ulteriori accertamenti su Alessandro Canoppia, uscito dolorante proprio dalla partita con VII Torinese.

Questo incontro è arrivato alla fine di quasi due mesi di allenamenti, test ed iniziative che hanno avuto l’obiettivo di preparare la squadra al meglio sia sul piano fisico che del gioco e del gruppo.

Coach Callum McLean dichiara: “Sono contento della nostra preparazione, stiamo lavorando tanto fin da agosto, ho modificato alcune cose sul piano del gioco rispetto alla stagione scorsa e mi sembra che la squadra le stia assimilando bene. Il gruppo si sta formando al meglio, i nuovi arrivati si sono impegnati tantissimo fin da subito per inserirsi e così anche i giovani appena arrivati in prima squadra dal settore giovanile, che ci mettono grande impegno e portano nel team novità e qualità. Abbiamo coinvolto tutti i ragazzi in una preparazione intensa ma mai noiosa, varia e molto curata, e grande importanza è stata data anche alle iniziative di team building: il gruppo sarà la base di tutto il nostro progetto stagionale, insieme alla qualità e continuità che che vogliamo dare al nostro gioco“.

Prima dell’esordio nel campionato di Serie A 2019/20, fissato per domenica 20 ottobre alle ore 15,30, a Recco contro il Cus Genova, gli Squali e tutta la Pro Recco Rugby sono attesi da un altro importante e tradizionale appuntamento: la presentazione ufficiale, sabato 19 ottobre. Quest’anno si tratterà anche di una vera festa, che inizierà con la parte istituzionale sul lungomare di Recco (ore 11,30) e proseguirà poi al campo Carlo Androne per un pomeriggio di divertimento per grandi e piccoli.