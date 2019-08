Recco, in arrivo nuova piattaforma digitale per le pratiche edilizie

Genova. A Recco prosegue la digitalizzazione dei servizi comunali al cittadino in materia edilizia. E’ in arrivo, infatti, un innovativo strumento che consentirà, attraverso una piattaforma internet, di gestire in maniera efficiente i dati e le pratiche edilizie da parte del Comune e dei professionisti del settore, migliorando il rapporto tra gli uffici e la cittadinanza.

La piattaforma, sviluppata per il Comune di Recco dalla Gis&Web di Genova, società specializzata in progettazione di applicativi web per l’erogazione di servizi online, sarà presentata a tecnici e professionisti, martedì 10 settembre, alle ore 10, nella Sala Consiliare di Recco.

“La digitalizzazione dei servizi comunali – spiegano il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e l’assessore all’urbanistica Enrico Zanini – è per la nostra Amministrazione una scelta compiuta all’insegna dell’innovazione e della trasparenza. In questo caso, l’obiettivo è creare un servizio che garantisca una gestione più veloce delle pratiche edilizie, che saranno prese in carico dagli uffici e seguite online, senza code e con un conseguente risparmio di tempo”.

La piattaforma web predisposta per il Comune di Recco è stata sviluppata dal punto di vista dell’utente. Presenta informazioni e applicazioni in maniera chiara ed esaustiva. Il sistema, semplice ed intuitivo, guiderà l’utilizzatore passo passo nella ricerca delle informazioni e nell’accesso ai servizi di cui ha bisogno. L’utente sarà quindi accompagnato nella compilazione di ogni singolo modulo richiesto dal tipo di pratica che si sta presentando.